Ruby Hotels plant zweites Hotel in Schweden

Die Ruby Group hat mit Revelop einen 20-Jahres-Mietvertrag für ein Hotel mit 78 Zimmern im Neubauprojekt „Norsen 12“ in Malmö unterzeichnet. Das Projekt markiert den zweiten Standort der Marke in Schweden.

Die Projektvermietung folgt auf die frühere Ankündigung von Revelop bezüglich der Revitalisierung von Norsen 12 in Malmö nach der Verabschiedung eines neuen Bebauungsplans, der eine Hotelnutzung erlaubt. Die Immobilie befindet sich im pulsierenden Stadtteil Davidshall, gleich um die Ecke vom Nahverkehrbahnhof Triangeln. Mit der Ruby Group als Hotelpartner geht das Umbauprojekt nun in die nächste Phase der Planung und Vorbereitung über.



