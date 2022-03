In Hengersberg, zwischen Deggendorf und Passau, hat die Rubix GmbH knapp 7.300 m² Lagerfläche angemietet. Der Großhändler für technische Maschinenelemente stößt aufgrund der guten Auftragslage und des vermehrten Lagerbedarfs in seinem Hauptsitz in Plattling an seine Grenzen. Bei der Suche nach zusätzlichen Lagerkapazitäten war die Logivest vermittelnd und beratend tätig.

