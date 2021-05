RTV Media verlegt Unternehmenssitz in den FrankenCampus

Die RTV Media Group GmbH hat als Untermieter rund 750 m² Bürofläche in der Frankenstraße 146 angemietet. Im Juni 2021 zieht das Unternehmen mit seinem Hauptsitz aus dem Nürnberger Stadtteil Langwasser in den „FrankenCampus“, einem 2019 fertiggestellten Businesspark, den sich Wealthcap im Jahr 2018 für seinen Wealthcap Immobilien Deutschland 41 sicherte [wir berichteten].

.

Die RTV Media Group ist Teil der Bertelsmann SE & Co. KGaA und bietet Medienlösungen für den Bereich TV, Vermarktung sowie Entertainment an. Vermieter der Büroflächen ist die Sopra Financial Technology GmbH. JLL war im Rahmen eines exklusiven Alleinsuchauftrags beratend und vermittelnd für die RTV Media Group tätig.