RTL erweitert Hauptstadtstudio im Behrenpalais

RTL Deutschland hat zum 1. Juni 2022 sein Hauptstadtstudio erweitert und im Objekt Behrenpalais zu den bisherigen 4.300 m² Mietfläche weitere 1.630 m² für 10 Jahre angemietet. Das 2015 errichtete Gebäude befindet sich im Portfolio des Top 7 Deutsche Metropolen Immobilien Invest Fonds, der von der HIH Invest verwaltet wird [wir berichteten].

