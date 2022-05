RT Gruppe löst Joint Venture mit privatem Investor in Leipzig auf

Die RT Gruppe AG hat sich nach langen Verhandlungen von einem privaten Joint Venture Partner getrennt und drei gemeinsame Leipziger Neubauvorhaben zu 100% in die Unternehmensgruppe integriert. Die Verhandlungen über diesen Deal begannen bereits im August 2021 und konnten im November finalisiert werden. Im Dezember 2021 wurden dann die gesamten Anteile übertragen. Die Finanzierung stelle die RT Gruppe AG über einen Londoner Fonds auf.

Bei den Bauvorhaben handelt es sich um ein Neubauvorhaben in der Wittenberger Straße 67, welches sich durch drei Reihenhäuser im Hinterhaus definiert. Insgesamt entstehen 13 Einheiten bei diesem Neubauvorhaben. Das Projekt befindet sich bereits im Bau, kam aber aufgrund von Unstimmigkeiten mit dem Joint Venture Partner ins Stocken. Direkt nach Übergang der Geschäftsanteile wurden die Baumaßnahmen wieder aufgenommen und werden unter Hochdruck fortgeführt. Die Übergabe ist für Q4-2022 geplant.



In der Heinrich-Budde-Straße 44 konnte ein kleines Bauvorhaben erworben wurden. Nach dem Ankauf im Joint Venture übernahm die RT Gruppe die finale Entwicklung und Bauvorbereitung. Der Vertriebsstart des Vorhabens wird in Q1-2022 erfolgen, der Baubeginn ist für Ende März / Anfang April 2022 geplant.



Das dritte Bauvorhaben in der Seehausener Allee 26 besticht vor allem durch die ruhige Lage am Stadtrand. Infrastrukturell ist diese Lage zudem hoch attraktiv. BMW, Porsche, Flughafen, DHL und andere Unternehmen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu diesem Bauvorhaben. Geplant ist der Baubeginn in Q3-2022.



„Als etabliertes Projektentwicklungsunternehmen war es uns unheimlich wichtig, diese Projekte vollständig in unsere Unternehmensgruppe zu integrieren. Die Bauvorhaben waren uns akquiriert und geplant, nun können wir unsere begonnene Arbeit fortsetzen und diese tollen Bauvorhaben umsetzen“, so Richard Teichelmann, Vorstandsvorsitzender RT Gruppe AG.