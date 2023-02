R&S findet zwei Gastro-Mieter für i2

Ab April beziehungsweise Juni 2023 bereichern Dean & David und die Neuhauser-Gruppe die kulinarische Auswahl und Vielfalt des neuen Quartiers im Münchner Osten. Dann beziehen die beiden Anbieter die Gastronomieflächen im iCampus-Teilprojekt „i2“. Das von der R&S Immobilienmanagement entwickelte und erst letztes Jahr fertiggestellte Gebäude gewinnt damit zwei renommierte Gastronomieunternehmen.

Die Dean & David-Kette eröffnet im April im „i2“ ihren zwanzigsten Münchner Store. Mit rund 160 m² Innen- und Außenfläche wird die neue Filiale rund 80 Sitzplätze bieten. Bei dem zweiten Mieter, der Neuhauser-Gruppe, handelt es sich ebenfalls um ein etabliertes Gastronomieunternehmen, das in der bayerischen Landeshauptstadt bereits vier Restaurants betreibt. Mit rund 310 m² Innen- und Außenfläche wird das neue Restaurant rund 120 Sitzplätze haben.



„An hungrigen Besuchern dürfte es den neuen Betreibern nicht mangeln“, erklärt Mario Rados, Projektleiter bei der R&S Immobilienmanagement GmbH. „Im i2 sowie in den angrenzenden Gebäuden i3 und i1-Rhenania-Villa hat im Herbst letzten Jahres die Steuerberatungsgesellschaft WTS ihren neuen Sitz bezogen [wir berichteten]. Und bereits im Sommer ist die Kommunikationsagentur Serviceplan in den Gebäudekomplex i5 bis i7 eingezogen“ [wir berichteten].