RQI verkauft Signa-Objekt in Frankfurt an deutsches Family Office

RQI RE.Structuring Solutions hat im Rahmen ihres Mandats für die Signa Development Selection AG eine großflächige Einzelhandelsimmobilie in der Frankfurter Innenstadt veräußert. Neuer Eigentümer ist ein deutsches Family Office. Die Liegenschaft befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Einkaufsmeile Zeil und umfasst rund 7.000 m² Bruttogrundfläche, mehr gab der Asset Manager nicht bekannt. Die rechtliche Beratung auf Verkäuferseite erfolgte durch Loschelder Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB.

