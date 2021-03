Royal Donuts kommt nach Chemnitz

Royal Donuts expandiert rasant weiter und wird erstmalig eine Filiale in Chemnitz eröffnen. Die BLC Food GmbH mietete dafür 77 m² Einzelhandelsfläche am Düsseldorfer Platz 1 und plant die Eröffnung für Mitte März. Der Laden im Bürgerhaus am Wall liegt mitten in der Chemnitzer Innenstadt und wurde zuvor von einem Friseur genutzt. Eigentümerin der Immobilie ist ein regionaler Investor. Das Dresdner Retail Services-Team von BNP Paribas Real Estate war beratend tätig.

