Das Back- und Süßwarenkonzept Royal Donuts expandiert in Köln. Dazu hat das Unternehmen 145 m² in der Hohe Straße 105-107 angemietet. Für Royal Donuts ist es die zweite Filiale in der Domstadt nach dem Gründungsgeschäft auf der Luxemburger Straße – weitere sollen folgen. Die neuen Flächen in der Innenstadt sind…

