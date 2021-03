Royal Donuts eröffnet vierten Hamburger Store

Royal Donuts setzt seine Expansionsstrategie weiter fort und hat seinen vierten Hamburger Store in Ottensen eröffnet. In der Ottenser Hauptstraße 21 fand der Immobiliendienstleister Grossmann & Berger eine passende Fläche für den Süßwarenanbieter. Auf rund 100 m² Ladenfläche kann Royal Donuts seine Produktauswahl präsentieren. Die dazugehörige Lagerfläche beträgt ebenfalls etwa 100 m².

.

Nach Stores in Eppendorf, Winterhude und der Sternschanze ist dies nun die vierte Anlaufstelle des Unternehmens in Hamburg. Deutschlandweit verfügt die Franchise-Kette aktuell über rund 70 Shops. Die Donuts werden in jedem Store frisch zubereitet und dekoriert. Mit einer Auswahl von über 100 Zutaten kann sich jeder Kunde seine individuelle Süßspeise zusammenstellen lassen. Neben dem Verkaufstresen verfügt der Store über einen kleinen Lounge-Bereich, wo die Kunden auf ihre Bestellung warten können.



Die Ottenser Hauptstraße ist eine belebte Einkaufsstraße im gleichnamigen Hamburger Stadtteil Ottensen. Mit seinen zahlreichen Cafés, Restaurants, Bars, kleinen Geschäften wie auch Nachtclubs und Kinos bietet der Stadtteil zu jeder Tageszeit eine hohe Aufenthaltsqualität.