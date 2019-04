Nach fast 60 Jahren in Reinbek ist das traditionsreiche Verlagshaus jetzt in seine neuen Räumlichkeiten im Bieberhaus (Kirchenallee 19) am Hauptbahnhof eingezogen. Zur Feier mit zahlreichen Autoren lud der Verlag am Donnestag Abend ins benachbarte Deutsche Schauspielhaus ein.

Dr. Carsten Brosda, Sen...

[…]