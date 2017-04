Round Hill weitet Deutschland-Aktivitäten wieder aus

Nachdem Round Hill Capital sich im März mit dem Ankauf von 114 Wohneinheiten in Hamburg auf dem deutschen Immobilienmarkt zurückmeldete , wurden jetzt bereits weitere Nägel mit Köpfen gemacht und 770 Wohnungen in Berlin erworben. Das Wohnportfolio befindet sich in innerstädtischen Lagen der Bundeshauptstadt, vorwiegend in den Bezirken Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg.

Die Transaktion ist nach dem Ankauf in Hamburg der zweite Deal, der im Rahmen einer Investitionsstrategie stattfindet, die 15 deutsche Metropolregionen ins Visier genommen hat, um wieder einen Wohnungsbestand in Deutschland aufzubauen. Das Portfolio in Berlin wird von der Round Hill Niederlassung Residea Immobilien gemanagt, die in der Haupts...

