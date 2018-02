Round Hill kauft in Berlin zu

Round Hill Capital hat seinen zweiten Deal in diesem Jahr gemeldet. Nach dem Ankauf von 320 Hamburger Wohnungen zum Jahresauftakt, haben die Londoner jetzt vier Mehrfamilienh├Ąuser mit 43 Wohnungen in Berlin-Kreuzberg erworben und erweitern damit erneut ihren Bestand in der Hauptstadt.

.

Round Hill und seine Tochtergesellschaften managt derzeit einen Bestand von ├╝ber 4.000 Einheiten in Deutschland f├╝r mehrere institutionelle und private Kunden, der sukzessive weiter ausgebaut werden soll. Der Fokus der Akquisitionsstrategie liegt hierbei auf 15 von Round Hill identifizierten deutschen Regionen. Allein in 2017 hat der Investment Manager insgesamt 1.500 Wohnungen erworben, davon liegen 1.347 in der Hauptstadt und 114 Wohnungen in der Hansestadt. Das gesamte deutsche Portfolio wird von Residea Immobilien Management, einer Partnergesellschaft von Round Hill, betreut.