Round Hill investiert 90 Mio. im Berliner Umland

Der Investment Manager hat im Speckgürtel der Hauptstadt 541 Wohnungen für rund 90 Mio. Euro erworben. Der Großteil des Pakets stammt aus dem Bestand der TAG Immobilien.

.

Das Investment erfolgte für den mit 440 Mio. Euro Eigenmitteln ausgestatteten „Round Hill Capital European Residential Income Fund II (ERIF II)“. Der Fonds ist seit Mai 2023 geschlossen mit Eigenkapitalzusagen in Höhe von ca. 440 Millionen Euro und zielt auf Core/Core+ Renditen ab mittels Investitionen in Mehrfamilienhäuser und Wohnanlagen in guten Lagen mit positiver demografischer Entwicklung, nachhaltigen Angebots-Nachfrage-Ungleichgewichten und guter ÖPNV- und Verkehrsanbindung.



Alle sieben Objekte befinden sich in gut angebundenen Lagen des Berliner Umlands, in welchen sie von den Marktdynamiken der Hauptstadt (geringes Angebot, hohe Nachfrage, starke wirtschaftliche Entwicklung) profitieren und zugleich der strengen Mietregulierung innerhalb Berlins nicht unterliegen. Zwei der sieben Objekte erreichen die Energieeffizienzklasse A, die übrigen fünf Objekte hauptsächlich B, sonst C. Round Hill Capital plant, die Energieeffizienz der Objekte weiter durch gezielte Capex-Investitionen zu verbessern, um ein Portfolio bestehend aus nachhaltigen Objekten – mit Mehrwert für Mieter und Investor – aufzubauen.



Die erste Transaktion umfasst 497 Wohneinheiten verteilt auf 5 Objekte der TAG Immobilien AG (‘TAG’), einer der größten, börsennotierten Wohnkonzerne Deutschlands. Die erworbenen Objekte der TAG befinden sich in Hennigsdorf, Königs Wusterhausen, Ludwigsfelde, Stahnsdorf und Potsdam.



Weitere 44 Einheiten im Umland von Berlin wurden in Off-Market Transaktionen von zwei lokalen Projektentwicklern erworben. Davon befindet sich ein Objekt in Königs Wusterhausen, unweit der Tesla Gigafactory in Grünheide und nah am neuen Hauptstadtflughafen BER, und das andere Objekt in Strausberg, östlich von Berlin. Beide Neubauten erreichen die höchste Energieeffizienzklasse in Deutschland.



“Diese Akquisitionen lassen uns unserem Ziel, ein qualitativ hochwertiges Wohnportfolio in angebotsseitig eingeschränkten Märkten Europas für den ERIF II aufzubauen, näherkommen. Der Fonds verfügt noch über signifikantes Kapital, welches in ähnliche, risikoarme Objekte mit den richtigen Fundamentaldaten zur Erzielung von Core/Core+ Renditen investiert werden soll, speziell da diese Objekte in der aktuellen, unsicheren Marktphase auf den Markt kommen. Deutschland ist immer ein attraktiver Markt gewesen und ein Markt, an dem wir bereits fast zwei Jahrzehnte lang aktiv für verschiedene Strategien im Namen verschiedener Investoren teilgenommen haben.", so Michael Bickford, CEO von Round Hill Capital. “Wir legten den ERIF II auf, um langfristig zu investieren. Inzwischen haben wir inklusive der jüngsten Akquisitionen im Berliner Umland ein qualitativ hochwertiges Portfolio von Mehrfamilienhäusern in ganz Europa aufgebaut, welches die Erwartungen übertrifft.”



Mit Abschluss dieser Transaktionen hat der Investment Manager ein hochwertiges Wohnportfolio von insgesamt ca. 2,600 Wohneinheiten in Deutschland, Irland, den Niederlanden, Dänemark und Finnland für den ERIF II aufgebaut.



Round Hill Capital wurde bei den Transaktionen beraten von Grant Thornton und Deloitte für steuerliche Themen, Mittelstein Rechtsanwälte für rechtliche Aspekte und Cushman & Wakefield bezüglich der technischen Due Diligence.