Das Gerber in der Sophienstraße 21 in Stuttgart bekommt einen namhaften neuen Mieter. Das geplante Rothaus-Brauhaus im Gerber wird die erste Lokalität von Rothaus außerhalb des Stammhauses im Hochschwarzwald sein. Auf insgesamt 850 m² wird ab Frühjahr 2019 das Konzept Brauhaus neu und modern in

[…]