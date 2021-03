Rotes Kreuz und Terragon realisieren „Seniorencampus Staffelsee“

Direkt am Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in Bayern entstehen ca. 150 neue Service-Wohnungen, eine stationäre Pflegeeinrichtung mit 90 Plätzen und ein ambulanter Pflegedienst. Der „Seniorencampus Staffelsee“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH und der Terragon AG.

