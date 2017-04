Rote Kreuz eröffnet Hamburgweit ersten Shop im Einkaufszentrum

Das Deutsche Rote Kreuz hat seinen ersten Shop in einem Einkaufszentrum eröffnet. Auf einer Fläche von rund 100 m² können sich Besucher im Untergeschoss der „Hamburger Meile“ im Stadtteil Barmbek über das DRK und seine Angebote informieren. „Dafür ist die Hamburger Meile, die sehr zentral liegt und auch sehr gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist, ideal.“ Durchschnittlich 24.000 Menschen besuchen täglich das Einkaufszentrum an der Hamburger Straße. Das Einkaufszentrum gehört zum Bestand des Immobilienspezialfonds BGV V, der von Real I.S. gemanagt wird.

