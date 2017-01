Rossmann will sein Filialnetz verdichten

Der Verdrängungswettbewerb auf dem Drogeriemarkt hat auch nach der Claim-Absteckung im Nachgang zur Schlecker-Pleite nichts von seiner Schärfe eingebüßt: Im Kampf um Kunden und Marktanteile hat Rossmann nun angekündigt, sein Filialkontingent in den nächsten zwölf Monaten um 250 Dependancen aufstocken zu wollen. Mit 110 davon sollen Plätze in Deutschland besetzt werden. Das Unternehmen gab diese Pläne anlässlich der Vorstellung des Geschäftsberichts 2016 bekannt. Der Konzern konnte erstmals mehr als acht Milliarden Euro Umsatz bilanzieren - er verbleibt gleichwohl auf dem zweiten Platz hinter Branchenprimus dm.

Das Unternehmen aus Burgwedel erwirtschaftete in 2016 mit 3.627 Drogeriemärkten in sechs europäischen Ländern einen Umsatz von 8,4 Milliarden Euro - was einem respektablen Plus von 6,3 Prozent entspricht. Allerdings rangiert dieser Wert eindeutig unter der Marke von Plus 9, 4 Prozent, die 2015 notiert werden konnte. In Deutschland lag die Steigerungsrate bei 5,4 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Der heimische Markt ist mit einem Netz aus 2055 Dependancen überzogen.



Die Ankündigung, dieses Flechtwerk mit 110 zusätzlichen Filialen verstärken zu wollen, kann durchaus als Kampfansage an den Konkurrenten dm gewertet werden. In der knallhart umkämpften Branche mit den zwangsläufig fast identischen Preisen für Markenprodukte entscheiden bequeme geografische Nähe und Erreichbarkeit eines Stores über Frequenz und - vor allem - über Kundentreue. dm hat daher in den letzten Jahren vornehmlich in großstädtischen Citylagen schon mal Filialen auf der rechten Straßenseite und einen Kilometer weiter auf der linken Seite der Ein- und Ausfallachsen installiert. Der Branchenprimus zählt aktuell 1825 deutsche Niederlassungen und will dieses Kontingent im laufenden Jahr mit zusätzlichen 90 Filialen aufpolstern.



Rossmann reagiert mit seinem Expansionsvorhaben aber auch auf den scharfen Konkurrenzwind, der den Drogeriemärkten aus den extensiv ausgebauten Kosmetik- und Pflegeabteilungen der großen Discounter entgegenbläst - zu Preisen, die nicht zu unterbieten sind. Die regelmäßigen Enthüllungen, welche Markenhersteller zur Auslastung ihrer Kapazitäten, welche Label für Aldi, Lidl und Co. produzieren, macht die Sache nicht einfacher. Der Konzern aus Burgwedel sucht nun gezielt Objekte in der Größenordnung von über 750 m² - und zwar bundesweit. Erst Mitte Dezember ging Rossmanns zweitgrößter Shop mit einer Verkaufsfläche von 1.318 m² und rund fünfzehn Metern Schaufensterfläche im Leipziger Jägerhof (Hainstraße 17-19) in Betrieb, der in direkter Nachbarschaft zur Hainspitze (Hainstraße 21–29) liegt, in der erst im September Konkurrent dm einen fast 800 m² eröffnet hat. Damit gehört der neue Rossmann in Leipzig gemessen an der Verkaufsfläche zu den Top 3 der Drogeriekette. Nummer 1 ist die Rossmann-Filiale im Drachentöterhaus in Hannover mit 1.385 m², gefolgt von der neuen Leipziger Filiale sowie der Berliner Filiale in der Wilmersdorfer Straße, die ebenfalls über eine Verkaufsfläche von 1.318 m² verfügt. In der sächsischen Messestadt ist die Zahl der Rossmann-Märkte damit auf 15 angewachsen und hat damit in Leipzig gegenüber seinem Konkurrenten dm die Nase zahlenmäßig knapp vorn.