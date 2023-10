Rossmann plant auf 1.000 m² neue Filiale in Spandau

Die Dirk Rossmann GmbH hat für eine neue Drogerie-Filiale einen langfristigen Mietvertrag über rd. 1.000 m² Einzelhandelsfläche sowie eine entsprechende Anzahl an Kundenparkplätzen in dem geplanten Neubauprojekt der Cinarlargroup am Nennhauser Damm 170 in Berlin-Spandau unterzeichnet. Auf dem gleichen Grundstück hat sich bereits der Non-Food-Discounter Action angesiedelt.

„Im Rahmen der Suche nach einem geeigneten Standort für eine neue Rossmann-Filiale haben wir uns neben möglichen Bestandsflächen insbesondere auch auf in Frage kommende Entwicklungsgrundstücke gemäß des Suchprofils konzentriert. In enger, von uns begleiteter Abstimmung zwischen der Dirk Rossmann GmbH und der Cinarlargroup fiel dann die Entscheidung zugunsten einer Neubauentwicklung auf dem Grundstück Nennhauser Damm 170. Diese Standort überzeugte mit seiner verkehrlichen Anbindung, der ausreichenden Verfügbarkeit von Pkw-Stellplätzen, der Möglichkeit einer Nutzer-optimierten Objektgestaltung und last but not least dem vorhandenen Umfeld, in dem Rossmann eine wichtige Erweiterung des dortigen Nahversorgungsangebotes darstellt.“, so Neslehan Balci, Vermietungsexpertin Aengevelt Berlin, die die Anmietung begleitet hat.