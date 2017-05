Rossmann: Neues Verteilzentrum im hessischen Bürstadt von Dietz

Der harte Konkurrenzkampf unter den Drogeriemarkt-Ketten entscheidet sich nicht nur im Zugewinn an Filialen, sondern auch in der Optimierung der Logistik. Rossmann will mit der Errichtung eines neuen Verteilzentrums im südhessischen Bürstadt deshalb auch einen Markstein setzen, der à priori Kapazitäten für eine weitere Expansion in der Rhein-Main-Region schafft.

Mit 31.000 m² Lagerfläche zählt das neue „Verteilzentrum Südwest“ in spe zu den größeren Vertretern der insgesamt sieben regionalen Rossmann-Stützpunkte. Die Lagerhallen werden, so alles klappt, ab Mai 2018 rund 5.100 Artikel des aktuellen Sortiments bevorraten und zudem als Stützpunkt für die Auslieferung an rund 300 Filialen dienen. Bauherr und Vermieter des Logistikkomplexes ist die Dietz Gruppe mit der die Drogeriekette einen Mietvertrag über zehn Jahre unterschrieben hat.



Rossmann-Geschäftsführer Logistik und IT Michael Rybak bezeichnet das Projekt als „großen Schritt zur nachhaltigen Entwicklung unserer deutschen Logistik-Struktur“, das die Wege zu den Verkaufsstellen im Süden und Westen deutlich verkürze. Das Unternehmen wird in Bürstadt 240 feste Arbeitsplätze installieren.