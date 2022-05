Rossmann ist zurück in Geraer Otto-Dix-Passage

Die Arcadia Investment Group hat der Drogeriemarktkette Rossmann eine neue Mietfläche mit 992 m² in der „Otto Dix Passage“ in Gera vermietet, von denen rund 760 m² als Verkaufsfläche fungieren. Die Dirk Rossmann GmbH war bereits Bestandsmieter in der Projektentwicklung der Arcadia und optimierte sich mit den neuen Flächen im Entree des umgestalteten innerstädtischen Einkaufszentrums.

