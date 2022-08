Rossmann investiert 100 Mio. in Burgwedel

Nach fast zwei Jahren intensiver Planungs- und Verhandlungsphase startet Rossmann mit dem Bau eines neuen Logistikzentrums am Firmensitz in Burgwedel. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 100 Millionen Euro. Mit dem 42.000 m² großen Lager könne die Produktivität laut Rossmann-Geschäftsführer Michael Rybak um 20 Prozent gesteigert werden.

