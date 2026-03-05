„Rosi City Living“: 130 neue Wohnungen nahe Wiens Westbahnhof gestartet

Im 15. Wiener Gemeindebezirk startet ein neues Wohnprojekt: In unmittelbarer Nähe zum Westbahnhof entstehen rund 130 Wohnungen für Eigennutzer und Anleger. Das Vorhaben „Rosi City Living“ soll bis Anfang 2028 fertiggestellt werden und setzt auf innerstädtische Lage, moderne Bauweise und nachhaltige Energietechnik.

Im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus hat der Bau für das Wohnprojekt „Rosi City Living“ begonnen. In der Rosinagasse und der Zwölfergasse entstehen bis Anfang 2028 rund 130 Wohnungen mit 1 bis 4 Zimmern und Wohnflächen zwischen etwa 30 und 111 m². Ergänzt wird das Angebot durch vier Einheiten für Kurzzeitvermietung.



Das Projekt wird von der Raiffeisen Vorsorge Wohnung GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien AG, gemeinsam mit der BIP Immobilien Development GmbH entwickelt. Mit der Errichtung ist das Bauunternehmen Swietelsky beauftragt. Die Wohnungen richten sich sowohl an Eigennutzer als auch an private Kapitalanleger.



„Mit ‚Rosi City Living‘ realisieren wir ein Wohnprojekt, das moderne Architektur, nachhaltige Bauweise und eine hervorragende innerstädtische Lage vereint. Unser Anspruch als Projektentwicklerin ist es, Lebensräume zu schaffen, die sowohl heutigen Wohnbedürfnissen als auch künftigen Anforderungen gerecht werden. Mit der Raiffeisen Vorsorge Wohnung verbindet uns dabei eine langjährige Partnerschaft, in der Entwicklungskompetenz und Vertriebsexpertise ideal zusammenwirken“, so Sebastian Unger, Geschäftsführer BIP Immobilien Development GmbH.



Geplant sind kompakte bis familiengeeignete Grundrisse sowie private Freiflächen in Form von Balkonen, Loggien, Terrassen oder Eigengärten. Zur Ausstattung zählen unter anderem Parkettböden, großformatige Fliesen und ausgestattete Küchen.



Beim Energiekonzept setzt das Projekt auf eine Wärmepumpenlösung für Heizung und Kühlung sowie auf energieeffiziente Bauweise, um Betriebskosten zu reduzieren. Begrünte Bereiche und vorbereitete Infrastruktur für Elektromobilität sollen die Nachhaltigkeit des Quartiers unterstützen.



Der Standort nahe dem Westbahnhof bietet eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die U-Bahn-Linien U3 und U6 sowie mehrere Straßenbahnlinien sind fußläufig erreichbar. Auch Einkaufsmöglichkeiten, Bildungs- und Freizeiteinrichtungen sowie die Mariahilfer Straße befinden sich in der näheren Umgebung.