Rosewood Immobilien verkauft Logistikpark in Mülheim a.d. Ruhr

Die Rosewood Immobilien GmbH & Co. KG hat den Logistikpark an der Pilgerstraße 11 und 19 in Mühlheim a.d. Ruhr an einen großen institutionellen Investor für einen Bestandsfonds verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. „Diese erfolgreiche Transaktion steht für die aktuell ungebremste Nachfrage nach Logistik- und Light-Industrial Immobilien mit attraktiven Standorten in Kombination mit bonitätsstarken Mieter durch institutionelle Investoren“, erläutert Timm Georg Roche, Prokurist I Leiter Industrie & Logistik bei Anteon.

Der Logistikpark liegt in einem etablierten Gewerbe- & Industriegebiet und verfügt über eine Grundstücksfläche von rd. 53.000 m². Die Nutzfläche von ca. 48.000 m² gliedert sich in mehrere Gebäudeteile die 2005, 2006 sowie 2019 teilweise refurbished wurden. Das Objekt ist vollständig und langfristig vermietet, die WAULT beträgt mehr als 8 Jahre. Hauptmieter des Logistikparks sind die Salzgitter Stahlhandel GmbH und Ansorg GmbH, die am Standort bereits seit vielen Jahren Mieter sind.



Die Liegenschaft zeichnet sich durch die innerstädtische Lage mit exzellenter Infrastruktur aus. Die Autobahnen A40, A42 und A3 sind in wenigen Minuten schnell zu erreichen. Darüber hinaus bietet der Standort hohe Potentiale für zukünftige Logistikkonzepte, wie Last-Mile oder City-Logistik.



Die Verkäuferin wurde bei dieser Transaktion juristisch von Herrlein & Coll. und immobilienwirtschaftlich exklusiv von Anteon Immobilien beraten. DLA Piper (Recht), Arcadis (Technik) und Ambiente (Umwelt) waren für die Käuferseite beratend tätig.