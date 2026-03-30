Rosenheimer und Potsdam: Accor und GCH bauen Economy-Portfolio weiter aus

Mit einem Doppel-Opening in Rosenheim und Potsdam stärken Accor, eine weltweit führende Hospitality-Gruppe, und die GCH Hotel Group ihre Präsenz in der deutschen Economy-Hotellerie. Beide Hotels werden nach dem nun erfolgten Rebranding in den kommenden Monaten den globalen Standards der Marken entsprechend adaptiert und sollen künftig internationalen Flair mit Lokalkolorit verbinden.

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Das ibis Styles Rosenheim befindet sich im Zentrum der bayerischen Stadt Rosenheim und bietet 89 komfortable Zimmer, ein lichtdurchflutetes Frühstücksrestaurant, eine einladende Bar sowie drei flexibel nutzbare Tagungsräume. Die zentrale Lage des Hotels, angrenzend an den historischen Stadtkern, sowie der Destination selbst zwischen München und Salzburg mitten im bayerischen Voralpenland macht das Haus zum idealen Ausgangspunkt für Freizeitbesucher und Geschäftsreisende.



In Potsdam eröffnet zum 1. April mit dem greet Potsdam am Park Sanssouci ein neues Economy-Hotel. Es ist das dritte Haus der Marke in Deutschland, die für unkomplizierten Komfort und eine authentische Wohlfühl-Atmosphäre steht. Mit insgesamt 91 Zimmern, einem Frühstücksrestaurant mit Terrasse und Blick ins Grüne, zwei Tagungsräumen und einem Fitnessbereich mit Sauna liegt das Hotel nur Schritte vom Schloss Sanssouci und Neuen Palais entfernt und ist gleichzeitig bestens an die Städte Potsdam und Berlin angebunden.



„Mit adaptierbaren Strukturen, modernen Designs und einer hervorragenden Positionierung verdeutlichen unsere Economy und Conversion-geeigneten Marken unsere Nähe zum Markt, sowohl in puncto Gästeerwartungen als auch in Bezug auf unsere Partner. Unser Ziel ist es, unser Hotelnetzwerk von mehr als 300 Hotels in Deutschland nachhaltig auszubauen, basierend auf lokal wie international fundierten Konzepten und mehr als 50 Jahren Markführerschaft“, so Thiemo Willms, Vice President Development Premium, Midscale & Economy DACH Accor. So befinden sich für Deutschland 20 Hotels in der Entwicklungs-Pipeline von Accor.



„Die beiden Eröffnungen sind ein wichtiger Meilenstein für uns und verdeutlichen die wachsende Partnerschaft mit Accor. Mit ibis Styles holen wir eine international bekannte Marke nach Rosenheim als wichtigen Geschäfts- und Verkehrsknotenpunkt in einer der touristisch zentralsten Gegenden des Landes, während wir das Hotelangebot in Potsdam mit greet um ein junges Economy-Konzept ergänzen“, sagt Sascha Hampe, CEO der GCH Hotel Group.