Rosenheimer Bahnfofsareal – Sontowski entwickelt neues Quartier

Nachdem der Rosenheimer Stadtrat die Einleitung eines Bebauungsplans für die Baufelder beschlossen hat, wurde die Pläne nun gemeinsam mit dem Erlanger Investor Sontowski & Partner Group der Öffentlichkeit vorgestellt. Danach will Sontowski ca. 120 Mio. Euro in die Baufelder vier, fünf und sechs des Bahnhofsareals Nord in Rosenheim investieren. Mit der Entwicklung durch Sontowski sind die letzten noch verfügbaren Flächen des Bahnhofsareals für eine neue Bebauung vergeben.

