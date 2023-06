Rose Bikes zieht ins Berliner Beam

Rose Bikes wird erster Retail-Ankermieter im Immobilienprojekt Beam von Signa Real Estate in Berlin-Mitte. Der Fahrradhersteller mietet eine Gesamtfläche von 1.100 m² mit Showroom und Werkstatt im Erdgeschoss sowie Lager im Untergeschoss an. Das historische Schicklerhaus wurde in den vergangenen Jahren aufwändig modernisiert, aufgestockt und zu einer gemischt-genutzte Immobilie mit Handels-, Gastronomie- und Büroflächen umgebaut.

.

Die Eröffnung des Stores in der Schicklerstraße 5-7 ist für das erste Quartal 2024 geplant. Seinen Berliner Store an der Lindenstraße wird Rose Bikes zugunsten des neuen Standorts aufgeben. Lührmann hat bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.



„Hier in der prosperierenden Lage in Berlins Mitte direkt an der Spree und nur einen Steinwurf vom Alexanderplatz entfernt, bieten sich hervorragende Voraussetzungen für erfolgreiche Geschäfte", so Timo Herzberg, CEO von Signa Real Estate, die das Schicklerhaus im Dezember 2017 erworben hat [wir berichteten].



„Rose Bikes hat sich mit dieser Anmietung eine markante Eckfläche im Beam gesichert“, erklärt Simon Frank, der als Senior Consultant Vermietung Retail am Berliner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. Die zentrale Lage zwischen Alexanderplatz und Jannowitzbrücke entwickle sich dynamisch und sei optimal angebunden.