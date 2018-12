Die Rose Bikes GmbH, ein Radexperte mit einer über 110-jährigen Tradition, hat am 1. Oktober ihr neues Geschäft mit rund 400 m² Verkaufsfläche in der Lessingstraße 14 in München eröffnet. Der neue Standort ist zentral in unmittelbarer Nähe zur Theresienwiese gelegen. Das rund 3.220 m² große Geschäftshaus gehört zum Bestand der Polis Immobilien AG. Colliers International war für den Mieter vermittelnd und beratend tätig.

