Rosa-Alscher: Hans-Georg Bachmann neuer Leiter Finanzierung

Hans-Georg Bachmann

Hans-Georg Bachmann ist neuer Leiter Finanzierung und Projektcontrolling bei der Rosa-Alscher Gruppe. Der Diplom-Betriebswirt (FH) und ausgewiesene Finanzierungsspezialist kommt von der Real I.S. AG, wo er seit 2017 das Team Fundmanagement Financing verantwortete.

In seinen Verantwortungsbereich fällt u.a. das neue Stadtteilzentrum-Projekt des Unternehmens, das in Freiham Nord entsteht. Hier hatte das Baugeschehen Ende des Winters deutlich an Fahrt aufgenommen, zudem konnte der Investor für den Neubau am Mahatma-Ghandi-Platz einen Mietvertrag mit Lidl unterzeichnen [wir berichteten].