Rosa-Alscher feiert Richtfest für ZAM Life

Das Wohn- und Geschäftsgebäude ZAM Life ist bereits das zweite von vier Gebäuden des neuen Stadtquartiers ZAM in München-Freiham, das am 11. Mai 2023 mit dem Aufsetzen der Richtkrone im Rohbau zelebriert wurde. Bereits im Januar wurde das Richtfest für das Bürogebäude ZAM Spaces gefeiert [wir berichteten]. Unter den rund 230 geladenen Gästen aus der Region war auch Heike Kainz, Stadträtin der Landeshauptstadt München anwesend.

.

„Ich freue mich sehr, dass wir nun erneut ein Richtfest feiern können: Das ZAM mit seiner einzigartigen Architektur und seinen vielen Angeboten zum Einkaufen und Verweilen, zum Arbeiten und Wohnen wird das Leben im neuen Stadtviertel Freiham maßgeblich bereichern. Es ist ein großartiger und wichtiger Mittelpunkt in einem Stadtteil, der einmal etwa 30.000 Menschen Heimat geben wird“, sagt Heike Kainz.



„Mit dem zukunftsgerichteten Konzept und vielfältigen Nutzungsmix des entstehenden Stadtquartiers setzen wir neue Maßstäbe im Münchner Westen. Dabei haben wir den Nachhaltigkeitsgedanken von Anfang an fest verankert – neben Photovoltaikanlagen, begrünten Dachflächen und Innenhöfen setzen wir ein integriertes Mobilitätskonzept um“, betont Dr. Alexander Rosa-Alscher, Geschäftsführer der Rosa-Alscher Group.



„Ziel unserer Planung für das ZAM war es, einen zukunftsweisenden urbanen Ort zu formen, der in kompakter Schichtung modernes Wohnen, Arbeiten und Einkaufen in einer besonders ausdrucksstarken Architektur zusammenfasst. Am Gebäudeteil des Baufelds 2.4 entlang der Bodenseestraße wird die enge Verzahnung von ruhiger Wohnidylle und städtischer Lebendigkeit besonders erfahrbar werden. Bereits mit der Fertigstellung des Rohbaus lassen sich die Qualitäten dieses Konzepts gut erkennen. Der rasante Baufortschritt erfreut und beeindruckt uns zugleich“, erläutert Kasimir Altzweig, Partner im Architekturbüro Störmer Murphy and Partners.



„Die Arkaden als Herzstück des Gebäudes waren eine bauliche Herausforderung – wir freuen uns sehr, diese gut gemeistert zu haben“, sagt Götz Ellinger, Geschäftsführender Gesellschafter der Gustav Epple Bauunternehmung.



Auf insgesamt 27.120 m² Geschossfläche des ZAM Life entstehen neben den rund 140 Wohnungen auch 10.430 m² Fläche für Einzelhandels- und Gastronomiekonzepte im Erd- und ersten Obergeschoss, die bereits zu 80 Prozent vermietet sind. Mit rund 90.000 m² Geschossfläche insgesamt ist das ZAM nördlich der Bodenseestraße das Herzstück einer der größten Quartiersentwicklungen Europas, in welcher zukünftig mehr als 25.000 Menschen leben und knapp 15.000 Menschen arbeiten werden.