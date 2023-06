Rosa-Alscher erweitert Geschäftsbereich

Die Rosa-Alscher Group erweitert ihre Geschäftsstrategie um Immobilienprojektentwicklung als Dienstleistung für Eigentümer und (semi-)institutionelle Investoren. Damit bietet sie die komplette Organisation des projektbasierten Entwicklungs- und Realisierungsprozesses in allen relevanten Assetklassen ab – von der Grundstücksakquisition bis zur Vermarktung.

.

„Wir haben schon in der Vergangenheit vermehrt Anfragen erhalten, ob wir unsere umfangreichen Leistungen nicht einem Dritten zugänglich machen wollen. Das hat sich in der aktuellen, sich konsolidierenden Marktphase deutlich verstärkt. Viele Akteure, unabhängig von Projektvolumen oder Nutzungsart, entscheiden sich bewusst dazu, den Weg der Eigenentwicklung zu gehen – beginnend von der Grundstücksentwicklung und Baurechtschaffung über Planungen bis hin zur Realisierung und Vermarktung. Da der Aufbau von eigenen Projektentwicklungs- und Bauteams mit enormem Zeit- und Ressourceneinsatz verbunden ist, ist es effizienter, auf das bereits vorhandene langjährige Know-how der Rosa-Alscher Group zurückzugreifen. Dadurch kann der Investor ganz klar sein Risiko minimieren“, sagt Silvia Wolf, Head of Acquisition and Business Development.