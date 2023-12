Rosa-Alscher erreicht nahezu Vollvermarktung im ZAM

Durch die erfolgreiche Gewinnung attraktiver Gewerbemieter konnte die Rosa-Alscher Gruppe bereits etwa ein Jahr vor der Eröffnung mit ca. 90 % eine annähernde Vollvermarktung der Handels- und Gastronomieflächen im ZAM erreichen.

.

Das ausgewogene Projektentwicklungskonzept beinhaltet jeweils etwa zur Hälfte Wohn- und Gewerbeflächen, letztere entfallen zu etwa gleichen Teilen auf Handels- und Büroflächen. Mit diesem Gestaltungsansatz konnte die Rosa-Alscher Group bereits sehr frühzeitig zahlreiche namhafte, langfristige Gewerbemieter wie z. B. DM, Lidl, Rewe, Smyths Toys, TK Maxx, Vinzenzmurr oder Woolworth gewinnen.



Takko Fashion mietet ca. 520 m², Ernsting´s Family ca. 210 m², Star Friseur wird im Erdgeschoss des unmittelbar östlich an den Mahatma-Ghandi-Platz angrenzenden Gebäudes zukünftig auf 55 m² einen Friseursalon einrichten. Matratzen Concord mietet ca. 220 m². Für kurz entschlossene Gewerbemieter stehen im ZAM lediglich noch wenige, kleinere Mieteinheiten von bis zu ca. 550 m² zur Verfügung, deren Vermarktung durch Richard van de Beek, Head of Leasing and Sales der Rosa-Alscher Group erfolgt.



Das Projektentwicklungskonzept ZAM steht vollständig im Einklang mit den Ergebnissen der aktuellen Immobilien-Marktstudie von Stephan Kippes, Leiter IVD-Institut - Gesellschaft für Immobilienmarktforschung und Berufsbildung mbH sowie Professor für Immobilienmarketing und Maklerwesen an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. „Trotz eines stark gewachsenen Online-Handels kann der stationäre Handel seine Stärken ausspielen“. Erlebbare Produkte, individuelle Beratung sowie eine Einkaufsatmosphäre durch einen attraktiven Mix von Geschäften, Dienstleistungen und Gastronomie kann das Internet nicht bieten. Die Käuferzahlen in städtischen Zentren bewegen sich längst wieder auf „Vor-Corona-Niveau“.



Dennoch zeigt zwischenzeitlich der in Innenstädten besonders hohe Anteil an flächenintensiven Kaufhaus- und Immobilienkonzern-Immobilien sehr unattraktive Auswirkungen: Zunehmender, längerfristiger Immobilienleerstand und stillstehende Baustellen infolge der wirtschaftlichen Entwicklung dämpfen die Attraktivität der Innenstadtlagen erheblich und werden zunehmend auch umliegende Gewerbemieter in Mitleidenschaft ziehen. Der für die Einkaufsatmosphäre besonders nachteilige Leerstand steigt, während die Aufenthaltsqualität deutlich abnimmt: Prof. Dr. Stephan Kippes spricht nicht mehr von „Zahnlücken„, sondern von „gut sichtbaren kariösen Stellen“ in besten Innenstadtlagen. Die Regulierung der Eigentumsfragen und die Neuordnung der städtebaulichen Entwicklung stellen eine komplexe, langfristige Herausforderung dar.



Demgegenüber weist der kleinteiligere und flexiblere Projektentwicklungsansatz der Rosa-Alscher-Group für das Stadtteilzentrum ZAM erhebliche Vorteile durch einen besonders vielfältigen Branchen- und Mieter-Mix auf. Vor diesem Hintergrund hat der Entwickler das ZAM als multifunktionales Stadtteilzentrum mit einem attraktiven Gebäudeensemble in bewährter Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt München entwickelt. Nach den Grundsätzen der Inklusion erfolgt eine nachhaltige Stadtentwicklung, die ökonomischen, ökologischen und sozialen Werten gleichermaßen gerecht wird. Die Eröffnung des ZAM wird in der 2. Jahreshälfte 2024 realisiert.