Romana Quint zur Prokuristin der WohnSelect KVG berufen

Romana Quint

Die WohnSelect KVG beruft mit sofortiger Wirkung Romana Quint zur Prokuristin. Die seit über 15 Jahren für die Wertgrund Gruppe tätige Immobilienspezialistin wird als Prokuristin die Geschäftsführung der KVG insbesondere im Bereich Nachhaltigkeit/ESG beraten und unterstützen.

Bereits seit 2008 ist Ramona Quint bei der Wertgrund Immobilien AG tätig, zunächst als Akquisitions- und Salesmanagerin, 2020 übernahm sie die Leitung der Stabsstelle Nachhaltigkeit. In dieser Funktion trägt sie die Verantwortung für alle ESG-Prozesse auf Unternehmens-, Produkt- und Fondsebene sowie für die Umsetzung aller regulatorischen Vorgaben. Ihr Studium schloss Quint als Diplom-Betriebswirtin an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen mit der Fachrichtung Immobilienwirtschaft ab. Seit 2022 ist sie akkreditierte DGNB-ESG-Managerin. Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen war sie bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben im Vertragsmanagement tätig.



„Mit der Erteilung der Prokura unterstreichen wir die enorme fachliche Kompetenz im ESG-Bereich, die Romana Quint ausgehend von ihrer Tätigkeit bei Wertgrund mitbringt. ESG ist für uns als Kapitalverwaltungsgesellschaft und das von uns verwaltete Sondervermögen von großer Wichtigkeit. 2023 wurde der Wertgrund WohnSelect D hierfür mit dem Scope-Award ,ESG Residential Real Estate‘ ausgezeichnet“, erklärt Marcus Kemmner, Geschäftsführer der WohnSelect KVG.