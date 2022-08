Roman Dücker verstärkt Team Transaction von Gerch

Der Projektentwickler Gerch verstärkt weiter sein Team. Seit Juli 2022 ist Roman Dücker im Bereich Transaction tätig und verantwortet in dieser Funktion die Akquisition neuer Projekte auf dem deutschen Markt.

Roman Dücker verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Immobilientransaktionen. Vor seinem Wechsel zu Gerch verantwortete er als Prokurist und Head of Acquisition die Grundstücksakquisition einer Düsseldorfer Immobilienboutique und war als kaufmännischer Projektleiter für Projektentwicklungen tätig. Zuvor war Roman Dücker bei Corpus Sireo (heute Swiss Life Asset Managers) als Transaktionsmanager für den bundesweiten Ankauf von großvolumigen Einzelhandelsobjekten zuständig.



„Im Zuge unserer Wachstumsstrategie liegt der Fokus von Gerch weiterhin auf der Akquisition neuer Projekte. Gleichzeitig wollen wir aber auch unsere bereits fortgeschrittenen Projekte erfolgreich am Markt platzieren. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns, mit Roman Dücker einen weiteren erfahrenen Kollegen in diesem Bereich gewinnen zu können", so Marc K. Thiel, Vorstand Transaction zur Personalie.