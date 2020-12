Rolf Wernicke übernimmt Center Management der Pasing Arcaden

Führungswechsel in den Pasing Arcaden: Im November 2020 hat Rolf Wernicke (33 Jahre) als neuer Center Manager die Führung des Vier-Sterne-Shopping Centers im Münchner Westen übernommen. Die gesellschaftliche Einbettung in Pasing und die Stärkung des Standorts sollen weiter intensiviert werden.

.

Rolf Wernicke ist bereits seit Anfang 2018 für das Eigentümer- und Betreiberunternehmen der Pasing Arcaden, Unibail-Rodamco-Westfield, tätig. Die letzten zwei Jahre leitete Wernicke als Center Manager die Gera Arcaden in Thüringen, davor war er als Deputy Center Manager im Ruhr Park in Bochum tätig. Der gelernte Hotelbetriebswirt löst als Center Manager Dominic Barg in den Pasing Arcaden ab.



„Es ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, uns in der Stadt für soziale und gemeinwohlorientierte Zwecke einzusetzen. Wir möchten ein sozialer Treffpunkt für Pasing, für den Münchner Westen sein und parallel gerade mit Blick auf die Zukunft Pasing als Freizeit- und Einzelhandelsstandort stärken. Dazu möchten wir die enge Zusammenarbeit mit unseren Miet- und Geschäftspartnern sowie der Politik und Verwaltung in München fortführen und weiter ausbauen“, so Rolf Wernicke.