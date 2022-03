Rolf Buch bleibt CEO von Vonovia

Die Vonovia SE verlängert den im Februar 2023 auslaufenden Vertrag des Vorstandsvorsitzenden Rolf Buch um weitere fünf Jahre bis Februar 2028. „Ich freue mich auf die weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit mit all unseren Anspruchsgruppen", kommentiert Rolf Buch.

„Unter der Führung von Rolf Buch ist Vonovia Europas führendes Wohnungsunternehmen geworden. Mit seiner Kundenorientierung, seiner Innovationskraft und seinem Gespür für den Markt hat er Vonovia engagiert weiterentwickelt. Rolf Buch hat den Klimaschutz, die Demographie sowie die Urbanisierung früh als die Herausforderungen unserer Zeit erkannt und zielstrebig an Lösungen gearbeitet. Wohnen ist zur sozialen Frage geworden. Unter der Leitung von Rolf Buch übernimmt Vonovia zunehmend gesellschaftliche Verantwortung“, sagt Jürgen Fitschen, Aufsichtsratsvorsitzender der Vonovia SE. „Ich freue mich deshalb sehr, dass er die Geschicke von Vonovia auch in Zukunft lenken wird“, ergänzt Fitschen.



Rolf Buch ist 2013 zur heutigen Vonovia SE gekommen. Er brachte das Unternehmen an die Börse und schließlich in den DAX 40. Unter seiner Leitung erfolgte die Neuausrichtung des Unternehmens, zu der neben der Kundenorientierung vor allem die Weiterentwicklung des Dienstleistungsgeschäftes, die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Internationalisierung zählen.



Vor seiner Tätigkeit für Vonovia war Rolf Buch Vorstandsmitglied der Bertelsmann SE und Vorstandsvorsitzender der Arvato AG. Nach seinem Maschinenbau- und Betriebswirtschaft-Studium an der RWTH Aachen begann er 1991 seine Karriere bei Bertelsmann.