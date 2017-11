Roland Neuwald neuer Kaufhof-Chef

Der früherer Real-Manager Roland Neuwald (53) ist mit Wirkung zum 3. November 2017 zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung der Galeria Kaufhof GmbH bestellt worden. Er folgt damit auf Dr. Wolfgang Link (50), der Mitte Oktober den Vorsitz des Aufsichtsrats der Warenhauskette übernommen hat.

In den vergangenen vier Jahren beriet Roland Neuwald internationale Beteiligungsunternehmen bei ihrem Engagement im Einzelhandelssektor und verantwortete als Geschäftsführer die Umsetzung von Transformations- und Wachstumsprogrammen. Zuvor war er 14 Jahre für die Metro Group in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Zunächst als COO und später auch als CEO verantwortete Neuwald unter anderem das operative Geschäft und die strategische Ausrichtung von Real Deutschland. Als Chief Integration Officer war er zuvor für die erfolgreiche Integration der Wal-Mart Germany Organisation in den Metro Konzern verantwortlich.