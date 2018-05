Roland Holschuh verlässt Commerz Real-Vorstand

Die Commerz Real hat ihren Vorstand neu aufgestellt. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Muschter wird künftig zusätzlich zur Akquise, dem Produktmanagement offener Immobilienfonds, sowie Digitalwerk und Digitalvertrieb auch das komplette Real Estate Management verantworten. Die bisher von ihm mitverantworteten Bereiche Finance, Fondsrechnungswesen und Fondssteuern übernimmt Dirk Schuster, der künftig als Chief Financial Officer und Chief Risk Officer fungiert. Roland Holschuh, seit 2009 in der Commerzbank und seit 2012 im Vorstand der Commerz Real für das weltweite Real Estate Assetmanagement, Development und strategisches Research verantwortlich, wird das Unternehmen zum 15. Juni 2018 in bestem Einvernehmen verlassen. In ihren Zuständigkeiten geblieben sind Sandra Scholz mit Human Resources, Transformation, Compliance, Marketing und Communications, Investoren- und Anlegermanagement sowie Recht und Johannes Anschott mit dem institutionellen Geschäft und Mobilienleasing sowie Asset Structuring, Vertrieb, Asset Financing und Group Treasury.

.

„Ich bin mir sicher, dass das Management der Commerz Real durch diese Fokussierung auf zwei klassische Front-End- und zwei unternehmensorganisatorische Bereiche noch schlagkräftiger agieren wird, gerade angesichts der durch die Digitalisierung erheblich gestiegenen Anforderungen an Investment- und Assetmanager von Sachwerten“, erläutert Muschter. Ziel sei es dabei, im Zuge der Transformation zum digitalen Assetmanager mehr als bisher Kompetenzen zu bündeln, um Synergien nutzen und Prozesse effizienter gestalten zu können. „Ich danke Roland Holschuh ausdrücklich für die sehr erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche ihm für die Zukunft nur das Beste“, so Muschter weiter. „Seinem Engagement ist es zu verdanken, dass die Commerz Real gerade im Immobilien-Assetmanagement in den letzten Jahren substanzielle Werte für ihre Anleger heben und sich hervorragend weiter entwickeln konnte.“