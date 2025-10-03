„cooles Konzept“
Rohrer Immobilien präsentiert Wohnkonzept im Roten Rathaus
Rohrer Immobilien hat gemeinsam mit Prof. Timo Leukefeld im Roten Rathaus ein innovatives Wohnkonzept vorgestellt. Das Modell kombiniert Pauschalmieten mit Energieflatrates und bietet förderfreie, nachhaltige Lösungen für bezahlbaren Wohnraum.
Auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner präsentierte die Rohrer Immobilien GmbH im Roten Rathaus ein innovatives Wohnkonzept. Begleitet wurde Geschäftsführer Sven Keussen von einem Investor sowie dem Konzeptentwickler Prof. Dr. Timo Leukefeld.
Im Mittelpunkt stand das praxiserprobte Modell der Pauschalmiete mit Energieflatrate in energieautarken Gebäuden, entwickelt von Leukefeld und seinem Team. Ziel ist die Schaffung von preisgedämpftem, zügig realisierbarem Wohnraum sowie förderfreien, nachhaltigen Wohnformen für spezifische Bevölkerungsgruppen.
Besonderes Interesse zeigte Wegner am Ansatz der radikalen technischen Vereinfachung durch Infrarotheizungen sowie am wirtschaftlichen Modell, das alle Wohnnebenkosten bündelt. Der Regierende Bürgermeister lobte dies als „cooles Konzept“ und sah darin eine große Chance, bezahlbaren Wohnraum für Bedienstete und Normalverdienende in Berlin zügig bereitzustellen.
Die Firmenkooperation „Energy Flat Living“ verfolgt das Ziel, für Bund, Länder, Kommunen, Stiftungen sowie kirchliche und andere institutionelle Träger eine ganzheitliche Lösung ohne zusätzliche Investitionen zu schaffen. Angesprochene Grundstückseigentümer stellen dafür förderfreie Grundstücke im Erbbaurecht zur Verfügung. Im Fokus steht die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum mit Pauschalmieten und Energieflatrate zwischen 12,50 und 14,50 Euro/m²/Monat, wobei sämtliche Kosten für Wohnen, Warmwasser, Heizung und Haushaltsstrom inkludiert sind.
Die Firmenkooperation besteht aus folgenden Unternehmen:
• Timo Leukefeld GmbH – Timo Leukefeld – energetisch, wirtschaftliches Konzept
• Rohrer Immobilien GmbH – Sven Keussen – Grundstücksprüfung
• Nane Bau GmbH – Ertan Idrizovic– Investor
• 3lectrify GmbH – Lars Keussen – energetische Umsetzung