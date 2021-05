Rohrer Hausverwaltung verstärkt WEG- und Miethausverwaltung

Nicht erst die Pandemie hat digitale Prozesse oder den gewerblichen Mietmarkt in Bewegung versetzt. Neue IT-, Umnutzungs-, Büro- und Einzelhandelskonzepte beschäftigen die Hausverwaltungsbranche seit einigen Jahren. Aus diesem Grund hat sich die Rohrer Hausverwaltung bereits vor einiger Zeit entschieden, hier eine aktive Rolle innerhalb dieses Veränderungsprozesses zu übernehmen.

.

„Wir bieten das ganze Spektrum von der Gewerbeverwaltung über die Wohnungsverwaltung bis hin zur WEG-Verwaltung an. Dabei haben wir uns in den letzten Jahren durch organischen Bestandszuwachs auf rund 10.000 Einheiten vergrößert.", erläutert Felix Nuss, Geschäftsführer der Rohrer Hausverwaltung.



„Die Expansion konnte nur mit gut ausgebildetem und motiviertem Personal erfolgreich gestaltet werden“, betont Nuss. „Wir klagen nicht über den Fachkräftemängel, sondern bieten Perspektiven und sehen jede Herausforderung als Chance zur unternehmerischen Weiterentwicklung. Aus diesem Grund haben wir uns in den letzten Jahren kontinuierlich und erfolgreich personell verstärkt. Neben zusätzlichen operativen Kräften in der Bautechnik, Kundenbetreuung, Assistenz und Buchhaltung haben wir unsere Führungsmannschaft auch aktuell vergrößert.“



So hat in diesem Frühjahr Benjamin Schmidt die Bereichsleitung WEG-Verwaltung als zusätzliche Kraft neu übernommen. Zum 1. Juni wird Josephin Krug als Teamleitung Miethausverwaltung die Rohrer Hausverwaltung verstärken. Sie wird gemeinsam mit der Bereichsleitung Miethausverwaltung, Valerie Krug, insbesondere den Service für die Kunden weiter verbessern.