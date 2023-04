Rohdecan gewinnt Planungswettbewerb für Hochbau in Dresden

Der Hochbau am ehemaligen Kohlebahnhof in der Freiberger Straße in Dresden wird nach den Entwürfen der Rohdecan Architekten GmbH erstellt. Das Büro wurde einstimmig zum Sieger des entsprechenden Planungswettbewerbs gewählt, der im November 2022 unter der Regie des Projektberatungsbüros Phase eins gestartet wurde. Der Siegerentwurf setzte sich gegen sechs weitere Planungen durch.

.