Rohbau für Deutschlands erstes Immune Office fertiggestellt

Der Rohbau für Deutschlands erstes Immune Office „Heads“ in Aschheim steht. Das 41.800 m² Gesamtfläche umfassende Gebäude nimmt dank eines modernen Hightech-Lüftungssystems und eines zeitgemäßen Hygienekonzepts eine absolute Vorreiterrolle ein. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.

