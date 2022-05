Zum 01.07.2022 wird die Rogert & Ulbrich Rechtsanwälte in Partnerschaft mbB rund 800 m² Bürofläche in der Hammer Straße 26 in Düsseldorf beziehen. Vom nahegelegenen Erkrath zieht die Kanzlei in die Landeshauptstadt in unmittelbare Nähe zum Medienhafen. Die Liegenschaft befindet sich im Eigentum der Ejendomsselskabet ApS und wurde 2015 vollumfänglich

[…]