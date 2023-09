Rödl & Partner holt Christian Bomhard

Rödl & Partner hat einen erfahrenen Spezialisten aus der Immobilienbranche in das Praxisteam Real Estate unter Leitung von Harald Reitze in Nürnberg gewonnen. Er verstärkt die Kanzlei als Rechtsanwalt und Of Counsel.

.

Bomhard bringt über 30 Jahre Berufserfahrung im Immobilienbereich als Volljurist, Syndikusanwalt und Rechtsanwalt mit, u.a. als Sachgebietsleiter in der bayerischen Finanzverwaltung, als Leiter der Rechtsabteilung einer Hypothekenbank, als Geschäftsführer eines Immobilien-Family-Offices, als Mitglied der Geschäftsleitung eines Vermögensverwalters und als Inhaber einer auf Immobilienrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei. Er bekleidet Ämter in Aufsichtsräten und Beiräten in der Immobilienbranche.



Schwerpunkte seiner Tätigkeit werden neben der immobilienrechtlichen Transaktionsberatung die Beratung komplexer Finanzierungsstrukturen sein. Er wird darüber hinaus die strategische Weiterentwicklung der Immobilienpraxis vor allem im Bereich der Family Offices leiten.