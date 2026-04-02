Rödl baut Real-Estate-Team mit Partnerzugang in Frankfurt aus

Mit Adrian Helfenstein gewinnt Rödl einen erfahrenen Berater für Immobilientransaktionen und erweitert gezielt seine Frankfurter Praxisgruppe Real Estate Transactions. Der Neuzugang auf Partnerebene unterstreicht die strategische Expansion und stärkt die Beratung bei anspruchsvollen Mandaten im nationalen und internationalen Umfeld.

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Adrian Helfenstein berät seit über 10 Jahren nationale und internationale Akteure der Immobilienwirtschaft umfassend bei Immobilientransaktionen sowie bei deren Strukturierung und Finanzierung. In dieser Zeit hat er zahlreiche bedeutende Transaktionen rechtlich begleitet. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung aus internationalen Großkanzleien sowie aus einer Inhouse-Position in der Branche. Zuletzt war er bei der US-amerikanischen Wirtschaftskanzlei McDermott Will & Schulte als Counsel im Bereich „Investment Funds und Real Estate“ im Frankfurter Büro tätig.



Mit dem Eintritt von Adrian Helfenstein als Partner schärft Rödl sein immobilienrechtliches Leistungsprofil und treibt den Ausbau der Beratung bei nationalen und grenzüberschreitenden Immobilientransaktionen weiter aus.



„Mit Adrian Helfenstein gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten für komplexe Immobilientransaktionen. Seine Erfahrung und sein Marktprofil werden unsere Beratung am Standort Frankfurt spürbar stärken. Für unsere Mandanten bedeutet das eine noch umfassendere und leistungsstarke Betreuung vor Ort“, kommentiert Harald Reitze, Leiter der Praxisgruppe Real Estate Transactions bei Rödl.



„Rödl steht für exzellente und praxisnahe Beratung. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit dem Team die Immobilienrechtspraxis weiter auszubauen und Mandanten bei anspruchsvollen Projekten zu begleiten“, sagt Adrian Helfenstein.