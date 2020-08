Rodopi Blades mietet rund 1.100 m² in Düsseldorf

Die Rodopi Blades GmbH, ein Unternehmen, das in den Bereichen Begutachtung, Wartung, Reparatur und Instandsetzung von Rotorblättern an Windkraftanlagen aktiv ist, hat insgesamt rund 1.100 m² Fläche in der Wahlerstraße 4 in Düsseldorf angemietet. Davon entfallen circa 510 m² auf Lager- und rund 590 m² auf Büroflächen. Eigentümer ist der offene Immobilien-Spezial-AIF Beos Corporate Real Estate Fund Germany III (CREFG III), dessen Immobilien von der Beos AG verwaltet werden. Colliers International war bei der Vermietung vermittelnd und beratend tätig. Bereits Mitte Juli hatte das Maklerhaus Realogis zwei Mietverträge mit über 2.000 m² im Wahlerpark gemeldet [Beos vermietet rund 7.800 m² in Düsseldorf und Glinde bei Hamburg].

