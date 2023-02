Rodney Bysh und Andreas Quint leiten Feldberg Capital

Der zuletzt bei Edmond de REIM beschäftigte Rodney Bysh und der Ex-CA Immo-Vorstand Andreas Quint [wir berichteten] leiten seit Jahresbeginn als gleichberechtigte Partner die 2009 von Bysh gegründete Feldberg Capital GmbH. Zudem beteiligt sich die in Istanbul und London ansässige türkische Esas Holding A.Ş. mit 60 Prozent und verschafft dem Unternehmen somit einen deutlich erweiterten Kapital- und Investorenzugang.

.