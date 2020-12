Das niederländische Indoor Cycling Konzept Rocycle hat sich eine Mietfläche von mehr als 360 m² in der Alten Schönhauser Straße 61 in Berlin gesichert. Der Einzelhandelsspezialist Comfortvermittelte dem Unternehmen die ehemals durch ein Restaurant genutzte Fläche für das erste Studio des Unternehmens in Deutschland, das im Frühjahr 2021 eröffnet werden soll.

