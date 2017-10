Rockstones Neugründung tätigt Erstinvestment im Münchner Norden

Die Ende 2016 neu gegründete Rockstone Investment Management GmbH, die ihren Fokus auf Value-Add Investments legt, hat jetzt ihr erstes Investment eingetütet. Im September erwarb die Gesellschaft eine sanierungsbedürftige Büroimmobilie im Münchner Norden, die bis Ende 2020 vollständig revitalisiert werden soll. Maximilian Soltmann, geschäftsführender Gesellschafter der Rockstone Investment Management GmbH, ist vom Potenzial des Standortes überzeugt: „Der Teilmarkt München Nord zählt zu den begehrtesten Gewerbestandorten in München. Hier trifft eine hohe Nachfrage auf ein unterdurchschnittliches Angebot, was zu einer niedrigen Leerstandsquote von aktuell unter 2 Prozent führt.“ [München West und München Nord umsatzstärkste Teilmärkte]

.

Die sanierungsbedürftige Büroimmobilie liegt in der Taunusstraße unmittelbar am Frankfurter Ring, die sich bislang im Besitz eines privaten Investors befand. Die Finanzierung wurde strukturiert und bereitgestellt von der Pbb Deutschen Pfandbriefbank AG. Neben geplanten Asset Management Maßnahmen am Bestandsobjekt bietet das Areal auch Nachverdichtungspotenzial für einen gewerblichen Neubau mit fünf Geschossen. Nach Umsetzung der Entwicklungsmaßnahmen werden zusammen mit dem Bestandsgebäude insgesamt ca. 12.000 m² Bruttogeschossfläche für gewerbliche Nutzungen auf dem Grundstück zur Verfügung stehen.