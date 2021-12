Rockstone kauft und revitalisiert Geschäftshaus in Charlottenburg

Rockstone Real Estate sichert sich ein Geschäftshaus in Berlin-Charlottenburg und wird das derzeit vermietete Gebäude ab 2022 umfassend revitalisieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt circa 30 Mio. Euro.

.

„Die City-West hat eine lange Tradition als hochwertiger Bürostandort und ist in den vergangenen Jahren auch als Standort für die Berliner Digitalszene immer beliebter geworden. Wir freuen uns sehr darüber dieses traditionsreiche Geschäftshaus auf ein zeitgemäßes Niveau zu heben und so zur Attraktivität Charlottenburgs beizutragen“, sagt Florian Sakowski, Partner bei Rockstone in Berlin.



Im Zug der Revitalisierung wird Rockstone die historische Qualität des Bestandes mit bestehenden Mietflächen im Umfang von 2.400 m² freisetzen und zudem Flächenpotentiale von rund 1000 m² heben. Dadurch schafft Rockstone modernen und nachhaltigen Büroraum in bester City-West-Lage.



Der Altbau aus dem Jahr 1912 liegt in der Leibnizstraße 32 in zentraler Lage der City-West, unweit des Savignyplatzes und des Kurfürstendamms. Hauptmieter im Objekt ist die Firma Leisegang. Das Medizintechnikunternehmen, das zu den Weltmarktführern im Bereich Kolposkopie gehört, hat seit mehr als 70 Jahren seinen Sitz im Gebäude. Die Umgebung weist eine urbane und pulsierende Struktur als Wohn- und Gewerbestandort mit zahlreichen Restaurants und Geschäften auf.



„Berlin entwickelt sich immer weiter zu einer internationalen Metropole mit hoher Wirtschaftskraft, in der moderne und nachhaltige Büroflächen in hervorragender Innenstadtlage eine langfristig hohe Nachfrage genießen werden“, kommentiert Dietrich E. Rogge, der Gründer von Rockstone.



Die Transaktion wurde auf Käuferseite von der Kanzlei Jebens Mensching rechtlich begleitet.